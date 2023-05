Um motorista de 42 anos morreu na quinta-feira, 25, por volta das 18h40, logo após não conseguir realizar uma curva e cair em ribanceira próximo à cachoeira da Roncadeira, localizada em Taquaruçu, distrito de Palmas.

Outra vítima não identificada, que estava no veículo, ficou ferida e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiro, com ferimentos nos membros inferiores e superiores e cortes na região do rosto próximo a boca.

O Corpo de Bombeiros, a perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados no local do acidente.

A vítima que ficou ferida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA sul) e o corpo do motorista recolhido pelo IML.