Vida Urbana Acidente entre motos em Palmas deixa vítimas gravemente feridas Batida aconteceu na Avenida NS 04, entre as quadras 1404 e 1406 sul, na noite desta sexta-feira (3)

Um acidente de trânsito na Avenida NS 04, entre as quadras 1404 e 1406 sul, na capital, deixou os motociclistas gravemente feridos. Uma das vítimas está internada com múltiplas fraturas pelo corpo. A batida aconteceu no início da noite desta sexta-feira (3) e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeir...