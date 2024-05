Vida Urbana Acidente entre moto e caminhonete na BR-010 deixa dois mortos De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13), no km 456, em Palmas

Duas pessoas morreram em um acidente no km 456 da BR-010, em Palmas. A batida entre uma motocicleta e uma caminhonete aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 00h35. Conforme com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são um condutor, de 25 anos, e a passageira da motocicleta, de 24 anos. Leia também: Motorista morre em acidente entre...