Vida Urbana Acidente entre caminhão e motocicleta deixa homem morto na TO-040 De acordo com a Polícia Militar, um dos veículos envolvidos no acidente tinha registro de furto e roubo na base do Sistema Nacional e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil

Um motociclista ainda não identificado morreu após uma colisão com um caminhão na rodovia TO-040, em Dianópolis. Outra pessoa que estava no veículo ficou ferida. O acidente aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), ao chegar ao local, as vítimas haviam sido socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao Hospit...