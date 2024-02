Vida Urbana Acidente entre balsas em Porto Nacional é investigado pela Marinha Capital Fluvial do Araguaia-Tocantins informou que uma das embarcações envolvidas, a Pipes 96, “encontra-se retirada de tráfego para fins de perícia”

A batida entre duas balsas na travessia do Rio Tocantins, em Porto Nacional, ocorrido no dia 15 de fevereiro, que deixou cinco pessoas feridas, entre elas, uma mulher presa nas ferragens, com ferimentos graves, é investigada em inquérito instaurado pela Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT). A capitania informou ao JTo nesta quinta-feira, 21, que um...