Vida Urbana Acidente com três carros na TO-425 deixa quatro pessoas gravemente feridas em Filadélfia Batida aconteceu neste domingo (21), no distrito de Bielândia. A quinta vítima teve lesões leves

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu três carros neste domingo (21). Quatro pessoas ficaram em estado grave, segundo a Polícia Militar. A batida aconteceu na rodovia TO-425, no distrito de Bielândia, em Filadélfia. As vítimas estão internadas no hospital. O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada. Em imagens divulgadas nas redes s...