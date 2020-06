A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou através da Comissão Eleitoral e dos membros da Mesa Apuradora os números da eleição para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição de ensino para o triênio 2020/2023. O pleito ocorreu na última quinta-feira, 25, com votação remota, por conta das restrições adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

A eleição teve chapa única formada por Augusto Rezende (reitor) e a professora Darlene Castro (vice-reitora). Os dois já ocupam os respectivos cargos na Unitins. No primeiro pleito do gênero, em 30 anos de existência da Unitins, a votação foi realizada por meio de uma plataforma virtual e tinha 2.257 eleitores aptos a votar.

Porém, do total de eleitores aptos, apenas 777 votaram. A mesa apuradora registrou 91,8% dos votos para chapa, ou seja 699 votos (562 de discentes, 31 de docentes e 106 de servidores técnicos administrativo). Foram contabilizados também: 27 votos brancos e 51 votos nulos. Antes do pleito, o Jornal do Tocantins procurou os candidatos, através da assessoria de comunicação da universidade, para que falassem sobre os principais desafios da Unitins durante esse novo mandato, porém até o momento não recebeu resposta.

Cronograma do Processo Eleitoral

25/06 – Eleição para os cargos de reitor e vice-reitor

26/06 – Apuração do resultado eleitoral

29/06 – Prazo final para o parecer da Comissão de Auditoria

30/06 – Divulgação preliminar do resultado eleitoral

01 a 02/07 – Período para a apresentação de recursos

03/07 – Análise dos recursos

03/07 – Divulgação dos resultados dos recursos contra o resultado eleitoral

07/07 – Homologação do resultado pelo Consuni e publicação no site e murais da Unitins e no Diário Oficial do Estado

08/07 – Encaminhamento do resultado do processo de consulta à comunidade acadêmica, ao Governo do Estado do Tocantins para nomeação