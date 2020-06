Vida Urbana Abraham Weintraub anuncia saída do Ministério da Educação Em vídeo, presidente Bolsonaro e aliado confirmam mudança

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (18), o economista Abraham Weintraub anunciou sua saída do cargo de ministro da Educação, que ocupava desde abril de 2019. Na gravação, ele aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Os rumores da saída do ministro se intensificaram ao longo dessa semana, especialmente após a participação dele em manifestações de apo...