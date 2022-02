Vida Urbana Abertas inscrições para estudantes participar do processo seletivo do Cartão do Estudante 2022 Benefício é de no mínimo R$ 33,75 e R$ 67,50 mensais

Estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes para o processo seletivo para emissão do Cartão do Estudante 2022. A seleção é para os alunos regularmente matriculados em instituições de ensino superior e graduação técnica, interessados em receber apoio financeiro para a aquisição de vale-transporte. São 550 disponíveis para o ano letivo de 2022 e...