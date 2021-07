Vida Urbana A partir de sexta, Hospital Infantil não atenderá mais e será totalmente transferido para o HGP Nesta semana, a Saúde Estadual finaliza a mudança de móveis, equipamento e utensílios, além da transferência dos últimos pacientes para a nova ala

A partir desta sexta-feira, 23, o fluxo de atendimento para crianças será totalmente e definitivamente transferido do Hospital Infantil de Palmas (HIP) para a nova ala pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A Saúde Estadual informou que após essa data não haverá mais atendimentos no prédio do HIP. Nesta quarta-feira, 21, a nova ala conta com cinco crianças internadas n...