Vida Urbana ‘A Hora da Estrela’ adaptação do livro de Clarice Lispector estreia em Palmas Longa metragem considerado um dos cem melhores filmes brasileiros de todos os tempos, será exibido a partir desta quinta-feira (16) às 20h30

Um dos maiores clássicos do cinema nacional, o filme “A hora da Estrela” de Suzana Amaral, será exibido em versão restaurada pela primeira vez em 4k no Cine Cultura de Palmas. Sessão será nesta quinta-feira (16) às 20h30. A obra é baseada no romance de Clarice Lispector. A Hora da Estrela foi o último livro escrito por Clarice, lançado em 1977, e transformado em fil...