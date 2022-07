Vida Urbana A cinco dias para retorno às aulas, Tocantins ainda não possui plano contra varíola dos macacos De acordo com a Seduc, a nota para orientação da doença será enviado para as unidades de ensino até sexta-feira, 29

Estudantes da rede estadual do Tocantins retomam as aulas na próxima segunda-feira, 1°, após as férias de julho. Porém a rede estadual da educação ainda não finalizou o Plano de Contingência para prevenção a varíola dos macacos e prevenção da Covid-19, que apresenta aumento de casos no estado. No Tocantins, Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou o primeir...