Vida Urbana A cada 5 dias uma pessoa morre afogada no TO; são 70 até novembro, 23 alcoolizadas e 15 sem coletes Setembro com 13 mortes e abril são os meses com mais ocorrências

É como se a cada a cada 5 dias uma pessoa morresse afogada no Tocantins. Estatística do Corpo de Bombeiros Militar divulgada nesta quarta-feira, 2, aponta que o Tocantins fechou o mês de novembro com 70 mortes por afogamento desde janeiro. Média de 6 por cada um dos 11 meses. Segundo o comunicado com os dados estatísticos, a 70ª vítima é Marcel...