Vida Urbana Açougue de mercado é interditado e mais de 300 kg de carnes impróprias para consumo são apreendidos Fiscalização foi realizada em estabelecimento de Guaraí nesta quinta-feira (6), pela vigilância sanitária, após denúncia. Além de carnes, foram recolhidos quilos de mandioca nas mesmas condições

Uma fiscalização feita em um mini mercado de Guaraí, na região centro-norte do Tocantins, apreendeu mais de 300 kg de produtos que estavam armazenados em condições precárias de higiene. De acordo com informações apuradas em conjunto com a TV Anhanguera, a Vigilância Sanitária Municipal de Guaraí chegou até o local após receber denúncias da situação do açougue. Segundo Vander...