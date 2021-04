Vida Urbana Ações de testagem gratuita para a Covid-19 terminam nesta sexta; veja os locais Teste rápido, que detecta a presença ativa do vírus ou a resposta imunológica (IgG e IgM), dá o resultado em um prazo de 15 a 20 minutos

Com o atendimento de mais de duas mil pessoas durante a semana, termina nesta sexta-feira, 30 a ação de testagem em massa da população de Palmas, que ocorre no Parque dos Povos Indígenas e na Área Verde (praça do setor) Residencial Araras I. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a testagem também vai ocorrer das 13 às 17 horas na Avenida Tocantins, em Taq...