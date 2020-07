A Prefeitura da Capital anunciou que durante o final de semana mais ações definidas pela gestão municipal, através das pastas envolvidas no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), serão realizadas. Entre elas estão: fiscalizações, orientações e interdição de veículos neste sábado, 18, e domingo, 19, das 9h às 21h, nas praias da Graciosa, do Prata, Caju, Buriti e Arnos e Distrito de Taquaruçu.

De acordo com a prefeitura, as ações atendem ao Decreto Nº 1856/20, de março deste ano, quando a gestão de Cinthia Ribeiro (PSDB) deu início ao enfrentamento à pandemia. A ronda aos estabelecimentos do comércio atende ao Decreto nº 1.920/2020 que trata dos fechamentos dos estabelecimentos comerciais das 20 horas até as 5 horas, essa medida fica em vigor até o dia 27 de julho.

Apesar do anúncio da prefeitura, o Jornal do Tocantins flagrou na manhã deste sábado a falta de fiscalização na praia do Buriti. Por lá, cerca de dez banhistas usavam o píer. Nas outras praias visitadas pela equipe do JTo, a fiscalização estava presente.

Controle e fechamento parcial do trânsito

Praia - 18/07 - Sábado.

Praia do Prata, das Arnos e Caju

Horário Das 09 às 18h.

Praia da Graciosa - Interdição dos acessos à praia

Horário: Fechamento das 09 às 11h e das 15h às 18h30

Taquaruçu

Controle do Tráfego veicular e coibição de som automotivo.

Horário: 16h às 21h

Denúncias

Atividades irregulares ou aglomerações em estabelecimentos comerciais podem ser denunciadas pelo número 153 ou pela Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-6464-156.