Vida Urbana Ação no Espaço Cultural vai ofertar testagem rápida e vacinação neste sábado Evento começa a partir das 9 horas e ocorrerá simultaneamente em sete estados da região Norte

Com o intuito de tentar barrar mais infecções de Covid-19, a partir das 9 horas deste sábado, 22, haverá uma ação de testagem rápida e vacinação da população no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. A ação, que ocorre até as 15 horas, é uma iniciativa do Ministério da Saúde e conta com o apoio da Prefeitura de Palmas e Governo do Estado, será realizada simultaneamente e...