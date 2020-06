Redação Jornal do Tocantins

Lançada na quinta-feira, 18, a ação SOS Tocantins vai até o mês de novembro deste ano e busca mobilizar empresários e sociedade para doarem alimentos, materiais de higiene pessoal e máscaras e é minimizar os impactos causados pela necessidade de isolamento social.

Segundo o Sebrae, também inclui a campanha “Compre do Pequeno” que divulgará os minimercados como ponto de compras de doações e tem a iniciativa do Sebrae no Tocantins, Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública Estadual.

A ação busca beneficiar entidades carentes e comunidades em situação de vulnerabilidade e inclui populações indígenas no enfrentamento da pandemia de Covid-19.