Vida Urbana Ação em cidades abaixo da UHE Estreito se intensifica com chegada de volume de água de usinas acima Inmet volta a divulgar alerta laranja de chuvas, agora para todo o Tocantins

Com as fortes chuvas e aumento nos volumes dos rios do estado, em especial o do Tocantins, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros acompanham a situação de enchentes em diversos municípios da região sul até a o extremo norte do estado. Os trabalhos estão sendo intensificados no Norte do Estado, conforme o diretor executivo da Defesa Civil Estado, o major Alex M...