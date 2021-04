Vida Urbana Ação de vacinação da Segurança Pública ocorre nesta sexta-feira e inclui diversos cargos Além de policiais, lista inclui auxiliares e assistentes administrativos, servidores de gestão de pessoas entre outros; SSP diz que adotou critérios e entre eles está a imunização de servidores na linha de atendimento ao público

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) apresentou uma lista com 201 nomes de servidores aptos a tomar a vacina da Covid-19 nesta sexta-feira , 23, em ação que ocorre no Quartel de Comando Geral (QCG) durante todo o dia. A relação é composta, além de agentes de polícia, servidores trabalham no serviço burocrático. Conforme o Plano de Vacinação do Ministério da Saúde, d...