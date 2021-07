Vida Urbana Ação criminal do STJ é remetida para o TJTO e se junta às ações civis que tentam recuperar R$ 91 mi Conheça as ações civis e os alvos dos processos por improbidade administrativa para recuperar dinheiro apontado como dano aos cofres públicos estaduais causado por venda de decisões judiciais

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou na terça-feira, 20, que remeteu para o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) a ação criminal referente à Operação Maet, que julgará juízes e advogados acusados de um esquema de venda de decisões no Judiciário tocantinense. Ainda não está definida a vara criminal em que a ação penal 690 vai tramitar, mas, no ace...