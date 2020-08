Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Uma Ação Civil Pública pede à Justiça que determine que a Saúde Estadual providencie a implantação de dez leitos clínicos, três leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e uma UTI móvel para o Hospital de Regional de Porto Nacional. A ação conjunto do o Ministério Público (MPTO) e a Defensoria Pública (DPE) visa os equipamentos para atendimento exclusivo de pacientes contaminados pela Covid-19.

Conforme a Defensoria, a ação proposta na semana passada leva em consideração o crescimento do número de pacientes infectados no município. Além dos equipamentos, o pedido dos dois órgãos requer que seja nomeado de forma imediata um profissional habilitado para a Direção Clínica do Hospital, que está sem o responsável na função.

Para o MPTO e a DPE, o agravamento da incidência da Covid-19 em Porto Nacional e na região torna o atual número de leitos para atendimento aos pacientes acometidos pela doença insuficiente. Além disso, pelos dados da Saúde Estadual, nas últimas três semanas a unidade hospitalar esteve com lotação completa dos leitos clínicos.

A ação enfatiza que o Hospital Regional é referência para mais de dez cidades e ainda para a região sudeste devido os hospitais de Arraias e Dianópolis serem considerados de pequeno porte.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e aguarda o retorno.