A Secretaria de Estado dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot) informou que 90 indígenas do Tocantins participam da 19ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL) que ocorre em Brasília. O evento inicia nesta segunda-feira, 24 e segue até sexta-feira, 28.

A delegação do Tocantins é composta pelos povos Javaé, Kanela, Karajá, Krahô e Xerente.

O evento é a maior mobilização indígena do Brasil. O tema deste ano é: O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia!. O ATL conta com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente.

Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), o evento vai debater cinco eixos temáticos: Diga ao povo que avance; Aldear a Política; Demarcação Já; Emergência Indígena; e Avançaremos.

Histórico

O primeiro ATL surgiu em 2004 a partir de uma ocupação realizada por povos indígenas do sul do país, na frente do Ministério da Justiça, na Esplanada dos Ministérios. A mobilização ganhou adesão de lideranças e organizações indígenas de outras regiões do país.