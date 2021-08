Vida Urbana 50% da população do Tocantins já recebeu a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Até esta quarta-feira, 25, 50,59% da população do Tocantins recebeu pelo menos a primeira dose de vacina contra a Covid-19 ou dose única da Janssen. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os vacinados englobam grupos prioritários e população em geral acima de 18 anos. Já pessoas que completaram o ciclo vacinal com duas doses ou dose única está em 20,35%. “Os bons r...