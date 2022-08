Vida Urbana 32 mil famílias de baixa renda precisam se recadastrar para manter benefício O procedimento é obrigatório e deve ser realizado até novembro nas agências da BRK ou pelo WhatsApp da empresa

Famílias cadastradas na tarifa social de água e esgoto devem ficar atentos ao prazo final para o recadastramento junto à concessionária responsável pelo serviço, a BRK Ambiental, que vence em novembro. O alerta é direcionado a cerca de 32 mil famílias de baixa renda com acesso ao benefício, em todas as 47 cidades do Tocantins. A ação atende à Resolução n° 0...