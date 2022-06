Vida Urbana 31 quadras da Capital recebem aplicação do fumacê a partir desta quinta-feira, 16 Cronograma de aplicação do inseticida para o combate ao Aedes aegypti ocorre até a próxima sexta-feira, 24, às 6h e às 18h; Confira os dias e locais

Em razão do grande número de casos de dengue e chikungunya em Palmas, a partir desta quinta-feira, 16, até sexta-feira, 24, ocorre a borrifação de inseticida de ultra baixo volume (UBV) em 31 quadras da capital. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) pede que a população abra as portas e janelas às 6h e às 18h para garantir a maior eficácia do inseticida. Conforme divulg...