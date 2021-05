Vida Urbana 2ª etapa de campanha contra gripe vacina idosos e professores; Palmas e Araguaína divulgam locais No País, estimativa é imunizar 79,7 milhões de pessoas durante a campanha já no Tocantins são 534 mil pessoas, com 55 mil em Palmas e 58 mil em Araguaína

Começa nesta terça-feira, 11, o período da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza no País. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 79,7 milhões de pessoas até o final da campanha, em julho. Neste período da nova etapa, que segue até 8 de junho, a imunização é para idosos com mais de 60 anos e professores com estimativa de aplicação d...