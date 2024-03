O Tocantins tem 159,7 mil beneficiários do Bolsa Família em março. O pagamento do benefício, que neste mês terá valor médio de R$ 696,23 começou hoje e leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS). O programa chegou em 139 municípios tocantinenses a partir de um investimento de R$ 111 milhões conforme divulgou o Governo Federal.

A capital tem o maior número de famílias contempladas, com 22.510. Elas recebem benefício médio de R$ 686,94. O valor dos repasses federais para o município supera R$ 15,4 milhões.

Outros três municípios figuram na lista de municípios com mais beneficiários no estado, que são Araguaiana (11.654), Porto Nacional (4.958) e Gurupi (4.107).

O município de Tocantínia tem o maior valor médio do benefício em todo o estado, com R$ 791,72. Na sequência, aparecem as cidades de Santa Tereza do Tocantins (R$ 761,16), Mateiros (R$ 754,31), Pium (R$ 747,30) e Lagoa da Confusão (R$ 745,71).

Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, 90,9 mil crianças de zero a seis anos recebem neste mês o adicional de R$ 150 no Tocantins referente ao Benefício Primeira Infância, a partir de um repasse federal de mais de R$ 12,6 milhões. A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a 114,4 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 25,1 mil jovens de 16 a 18 anos, além de 3,9 mil gestantes e 6,4 mil mulheres em fase de amamentação.