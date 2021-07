Vida Urbana 148 cabeças de gado roubado são recuperadas no TO; filho do proprietário teve participação no crime Conforme a Polícia Civil os animais foram resgatados após uma escolta realizada pela corporação em caminhões no Tocantins

Cento e quarenta e oito cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma fazenda em Axixá do Tocantins, extremo norte do Estado, no último dia 29 de junho foram recuperados na tarde desta terça-feira, 6. Os animais estavam em uma fazenda na zona rural da cidade de Imperatriz (MA). Conforme a Polícia Civil os animais foram resgatados após uma escolta realizada pela c...