Redação Jornal do Tocantins

Equipes da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) e da Energisa realizaram entre entre segunda-feira, 25, e sexta-feira, 29 uma ação com o objetivo de combater o furto, fraudes e ligações clandestinas de energia elétrica. Durante a operação, foram efetuadas 11 prisões em flagrante, 45 autuações e 179 inspeções.

A ação ocorreu nos municípios de Augustinópolis, Araguatins, São Miguel do Tocantins, Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins

O furto de energia elétrica é uma infração tipificada nos artigos 155 e 171 do Código Penal Brasileiro, sujeita a penas que incluem até quatro anos de reclusão, além de uma possível multa.

As denúncias de casos de furto de energia podem ser realizadas de maneira fácil e anônima. Para isso, basta entrar em contato com a Energisa por meio dos diversos canais de atendimento disponíveis, como o call center, no número 0800 721 3330.

Conforme divulgado, a operação mobilizou aproximadamente 30 profissionais da Delegacia de Repressão de Crimes Praticados contra Concessionárias Prestadoras de Serviços Públicos e da Energisa.