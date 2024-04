Termina às 11h59 desta sexta-feira (19), o prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto).

Na terça-feira (16) o gabarito preliminar foi divulgado em edição suplementar do Diário Oficial da Aleto e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O candidato que quiser ingressar com recurso, deverá acessar o link disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e seguir as orientações, indicando, uma a uma, as questões que devem ser revisadas ou anuladas pela banca examinadora.

Conforme o edital, o interessado deverá ser claro, consistente e objetivo na argumentação. "O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer encaminhado à Banca Examinadora da FGV", descreve o edital.

Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar, a Banca Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. Todos os recursos serão analisados, e as respostas serão divulgadas pela FGV.

Ao todo, 29.804 candidatos se inscreveram para disputar 107 vagas oferecidas.

Os candidatos realizaram no sábado (13) a prova discursiva para o cargo de procurador jurídico. Já no domingo (14), as provas objetivas foram aplicadas para os cargos de técnico legislativo (nível médio) em diversas áreas.

O percentual de candidatos ausentes atingiu 30% do total de inscritos. Para o cargo de procurador jurídico, 58% dos candidatos não compareceram aos locais de provas.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Assembleia.