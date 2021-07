Vida Urbana Último boletim de julho traz 419 novos casos e dez novas mortes por Covid-19 no Tocantins Estado acumula 210.175 diagnósticos positivos e 3.512 óbitos

O Tocantins registrou 419 novos casos confirmados e dez novas mortes por Covid-19 no último Boletim Epidemiológico do mês de julho. Os números são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e acumulam o número de 210.175 diagnósticos positivos para a doença no período da pandemia, que começou em março de 2020. Dos infectados no período, 195.561 estão recupe...