Vida Urbana Ônibus pega fogo e seis pessoas ficaram levemente feridas na BR-153 Veículo foi totalmente consumido pelo incêndio em Crixás do Tocantins

Na BR-153, em Crixás do Tocantins, um ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído. O acidente deixou seis pessoas com ferimentos leves. O incêndio ocorreu na última sexta-feira, 19, entretanto as informações somente foram repassadas nesta segunda-feira, 21, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme a PRF, o sinistro ocorreu no km 609 da rodovia, quando...