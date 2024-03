A unidade móvel da Hemorrede Tocantins tem nove ações de coletas externas de doações de sangue programadas para o mês de março. A ação tem o objetivo de facilitar o acesso aos doadores, contribuir com o abastecimento do estoque e ocorre por meio de parcerias com instituições privadas e públicas.

Nove ações de coletas externas estão marcadas para ocorrerem em Palmas, Paraíso, Miracema e Monte do Carmo. As coletas serão realizadas por equipes de profissionais, no interior de ônibus adaptado para as ações.

Na próxima terça-feira, 5, a unidade móvel estará estacionada na feira coberta de Paraíso do Tocantins. Confira a programação completa abaixo.

Além das ações com a unidade móvel, a Hemorrede divulgou o calendário de coletas programadas, doações feitas em uma unidade do hemocentro, que conta com transporte gratuito para o deslocamento dos doadores.

Em março, todas as coletas programadas serão feitas no Hemocentro Coordenador de Palmas, divulgou a Secretaria de Estado da Saúde.

Quem pode doar

Pessoas de idade entre 16 e 69 anos (jovens entre 16 e 17 precisam do consentimento formal do responsável legal); pesar no mínimo 50kg; estar em boas condições de saúde e alimentado e apresentar documento oficial com foto.