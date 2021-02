Vida Urbana Ônibus com 28 pessoas sai da pista na BR-153 e para no meio do mato A Defesa Civil de Talismã informou que ninguém se feriu no acidente e que as causas ainda devem ser investigadas.

Um ônibus com 26 passageiros e dois motoristas saiu da pista da BR-153 e foi parar no meio do mato nesta segunda-feira, 8, quando passava pelo trecho entre Talismã e Alvorada, no sul do Tocantins. O acidente foi na altura do km 791 da rodovia. Conforme o G1 Tocantins, a Defesa Civil de Talismã informou que ninguém se feriu no acidente e que as causas ainda devem ...