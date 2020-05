Com o objetivo garantir a proteção dos motoristas do transporte público de Palmas, as empresas responsáveis estão instalando uma barreira plástica de proteção nas cabines dos ônibus. Ao todo, 20 veículos já receberam a barreira, que é feita de plástico especial, transparente, mais resistente e lavável, que evita o contato com o usuário.

Conforme a Prefeitura de Palmas, a medida traz mais segurança para o motorista e o usuário e deverá ser instalado em toda frota até a próxima semana. Atualmente Palmas conta com uma frota de 190 ônibus. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (Seturb) informou que essa medida adotada pelas empresas atende preconiza o Decreto Municipal nº 1896, de 15 de maio, que adota medidas de proteção para minimizar a transmissão do vírus.

Além disso, os ônibus recebem higienização também ao final de cada viagem nas estações. Um funcionário faz a limpeza interna dos balaústres com álcool 70% e nos lugares em que as pessoas colocam as mãos. Outra medida acontece nas garagens, antes dos veículos voltarem a circular pelas vias municipais, os ônibus passam por uma análise mecânica e, ao ser liberado vão para uma ducha especial, com lavador automático que limpa a parte externa.

Em seguida, acontece a lavação interna, que conforme o Seturb, é o processo mais demorado já que são aplicados os produtos de limpeza nos assentos, catraca, janelas, corrimão, pisos e portas. Essas limpezas acontecem diariamente. Toda frota passa também por dedetização.