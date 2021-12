Vida Urbana Ômicron pode ter desenvolvido mutação a partir de vírus do resfriado Segundo estudo ainda não revisado, presença de fragmentos de outros vírus pode ter ajudado variante a escapar do sistema imunológico humano

Presente em cinco continentes e em três Estados brasileiros, a variante ômicron do coronavírus pode ter desenvolvido mutações a partir do material genético do vírus do resfriado comum, segundo estudo ainda não revisado por pares da empresa de análise dados Nference, de Cambridge, nos EUA. A pesquisa foi publicada na quinta-feira (2) na plataforma OSF Preprints. Os pesqui...