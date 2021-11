Vida Urbana Ômicron “infelizmente” chegará ao Brasil, diz presidente do Butantan Dimas Covas diz estudar doar doses da CoronaVac a países africanos

Para Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, o Brasil “infelizmente” vai ter casos da ômicron, nova cepa do coronavírus. Ao jornal Folha de S.Paulo, Covas diz que“resta saber se [a variante] será contida”. Sequenciada pela África do Sul na última semana, a ômicron foi classificada pela OMS (Organização Mundial da Saú...