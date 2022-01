Vida Urbana Ômicron é responsável por 58% dos casos de Covid no Brasil Além da ômicron, o Brasil tem também transmissão da variante delta, que representa 41,67% dos casos

A variante ômicron já é responsável por 58,33% dos casos de Covid-19 no Brasil. Os dados são do projeto Our World in Data, mantido por pesquisadores da Universidade de Oxford. Além da ômicron, o Brasil tem também transmissão da variante delta, que representa 41,67% dos casos. Os números correspondem a todas as sequências analisadas até duas semanas antes de 27 de ...