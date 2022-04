O Governo do Estado decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira, 14, em razão do feriado da Sexta-feira Santa, celebrado no dia 15 de abril, e comemorações da Páscoa. O decreto nº 6.433 está publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 6.

“É uma data reflexiva principalmente para os cristãos e por ser um feriado prolongado é momento de confraternização em família. Que os nossos servidores aproveitem esse período em família, e se forem viajar, que tenham muito cuidado nas estradas”, destacou o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), através da assessoria.

A Secretaria da Comunicação (Secom) informou que o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, como saúde e segurança, que atuam em caráter de plantão.