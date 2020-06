Redação Jornal do Tocantins

Os ministérios públicos do Tocantins (MPTO), Federal (MPF) e do Trabalho (MPT) expediram, na quarta-feira, 17, uma recomendação administrativa ao Secretário Estadual de Saúde, Luiz Tolini, para que regularize, imediatamente, a prestação do serviço de diagnóstico laboratorial para casos suspeitos da doença.

A recomendação orienta, ainda, a prioridade de testagem para os profissionais da saúde, das forças de segurança, os pacientes em estado grave, os grupos de risco, ainda que em detrimento dos óbitos, até que sejam regularizados os serviços para atender os demais casos suspeitos.

Os órgãos de controle deram prazo de 48 horas para que informe sobre as providências adotadas. O não observância poderá ensejar em responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes que descumprirem as orientações estabelecidas.

A recomendação é uma resposta à medida adotada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) no último fim de semana de priorizar as testagens para mortos e suspeitos de Covid-19 que se encontram internados em hospitais.