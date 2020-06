Órgãos estaduais realizaram uma operação conjunta nesta quarta-feira, 10, nas principais áreas comerciais de Araguaína, Norte do Estado, para orientação de comerciantes e consumidores sobre procedimentos de higienização e manutenção do distanciamento social na prevenção contra a Covid-19.

Essa ação acontece após a reabertura de parte do comércio na cidade na última segunda-feira, 8. Conforme a Polícia Militar (PM), uma das envolvidas na ação, a fiscalização observou se os comércios seguem as normas estabelecidas pela gestão municipal e os protocolos preventivos de uso de máscara de proteção, disponibilizando álcool em gel e água e sabão para manter a higienização das mãos.

Participaram da ação também equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Procon, Secretaria Estadual da Saúde (SES) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Ação semelhante ocorreu na segunda e terça-feira, 8, em Palmas, que também teve parte do comércio reaberta nesta semana.

Na Capital, a etapa educativa percorreu as regiões norte, sul e Taquaralto e visitou mais de 440 estabelecimentos comerciais. Na ação, que já aconteceu duas vezes desde o início da pandemia em Palmas, Araguaína e Gurupi, os agentes conferem espaçamentos em filas com marcação identificada para os clientes, pontos de higienização de mãos e conversaram com comerciantes e cidadãos sobre as medidas preventivas.

Município

Uma ação de fiscalização também ocorreu com agentes municipais ainda na segunda-feira. Com a retomada de forma gradativa das atividades comerciais consideradas não-essenciais em Araguaína os fiscais da Vigilância Epidemiológica e de posturas, tributários, ambientais e sanitários começaram a vistoria os estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento das regras estabelecidas no Decreto 227/20.