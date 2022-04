Vida Urbana Órgãos estaduais e prefeituras das maiores cidades do Tocantins iniciam feriado nesta quinta-feira D chamado de quinta-feira de endoenças antecede a morte e a ressurreição de Jesus; amanhã é feriado nacional da Sexta-Feira Santa, desta forma, órgãos e secretarias municipais e estaduais fecham nos próximos dias e voltam a funcionar normalmente na segunda, 18

