Vida Urbana Órgãos em Palmas participam de campanha internacional pelo fim da violência contra a mulher Movimento vai até o dia 10 de dezembro; nesta manhã, organizadores promovem uma carreata em alguns bairros da Capital

Os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), em julho passado, apontam que 2.387 mulheres foram vítimas apenas nos seis primeiros meses do ano. os números fazem referência à violência contra a mulher, que pode ocorrer de diversas formas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, de acordo com a Lei Maria da Penha. Conforme as Org...