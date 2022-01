Uma cratera na estrada que dá acesso à Praia do Caju, na região sul de Palmas, provocou um acidente com um carro de passeio na tarde deste domingo, 23, durante uma forte chuva que caía no local. Conforme o Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Palmas, a estrada com a cratera estava sinalizada para evitar o tráfego de veículos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na estrada já havia uma cratera aberta. Ela estava, segundo os militares, sinalizada com terras dos dois lados justamente para evitar a passagem de veículos.

Em nota, a Prefeitura de Palmas de Palmas informou que o acidente aconteceu em uma via de acesso secundário à Praia do Caju. O órgão reafirmou que em razão do rompimento do bueiro por causa das chuvas, o trecho estava sinalizado.

Ainda conforme o Executivo Municipal, neste final de semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos realizou manutenção na via de acesso à Praia do Caju, na intenção de aumentar a segurança e oferecer “melhores condições de tráfego, tanto para quem quer acessar o atrativo turístico, quanto aos moradores da região", completou a nota.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo totalmente dentro do buraco. No automóvel estavam adultos e crianças. O Jornal do Tocantins busca mais detalhes sobre as vítimas