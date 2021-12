Redação Jornal do Tocantins

Apesar das significativas reduções nos casos de Covid-19, o Tocantins ainda registrou 3.728 casos de pessoas infectadas pela doença no mês de novembro. O número é o mesmo que o registrado em outubro, conforme os dados do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 7.

Com base nos números dos dois meses não houve alterações na situação da pandemia, que se manteve estável. Entretanto, os dois meses tiveram uma significativa redução se comparado com setembro, quando o Tocantins chegou a ter 5.096 casos confirmados de Covid-19 – uma redução de 27%.

Em um cenário mais otimista, a redução dos casos de mortes teve quedas seguidas nos três meses analisados pela SES. Enquanto em setembro foram 73 óbitos, em outubro o número reduziu para 38 mortes, o que representou queda de 48%.

Em novembro, o Tocantins teve 20 pessoas infectadas que tiveram complicações devido à doença e morreram. A redução foi de 47% comparado com o mês anterior. Esses números ainda podem sofrer algumas alterações já que mortes suspeitas podem ser confirmadas meses após ocorridas.

Internações

Segundo os dados da SES, o Estado também teve redução nas internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O número caiu de 104 em setembro, para 70 em outubro e 54 em novembro, que representam, em percentuais, as reduções de 33% e 23%, respectivamente.

Apesar da redução indicada pela Saúde Estadual, nesta terça-feira, todos os leitos UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi estavam ocupados. Os leitos do Hospital Geral de Palmas e Hospital Regional de Augustinópolis estavam com 50% de ocupação.

Os dados acima são do portal Integra Saúde apontam que o Tocantins tem um total de 76 pessoas hospitalizadas, com 42 em leitos clínicos e 34 em leitos UTI-Covid.

Situação positiva

“Os números nos deixam felizes e confiantes para seguirmos com o retorno à normalidade. Isso também influencia no funcionamento das nossas unidades hospitalares, de forma a ofertar os procedimentos eletivos e atendimentos ambulatoriais. que fazem falta à população, mas que estavam suspensos, por recomendação do Ministério da Saúde, em decorrência da pandemia”, afirmou o titular da SES-TO, Afonso Piva.