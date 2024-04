Vida Urbana Égua passa mal e morre após cavalgada em Gurupi Segundo a Agência de Defesa Agropecuária, a morte do animal ocorreu após o horário do evento

Matéria atualizada às 12h15 Uma égua passou mal e morreu na noite de domingo (28) na Avenida São Paulo em Gurupi, sul do estado. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), a morte do animal ocorreu após o horário da Cavalgada de Gurupi. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por volta das 19h44 e que ao chegar no local, havia uma g...