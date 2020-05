Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Após uma servidora do É Pra Já de Araguaína ser diagnosticada com Covid-19, os serviços do local estão suspensos até a secretaria da Administração adotar providências, conforme orienta o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Conforme a gestão municipal, inicialmente a unidade ficará fechada nesta segunda e terça-feira, 11 e 12. Além disso, o local será completamente higienizado e todos os servidores testados. Outra medida adotada é que aqueles que trabalham diretamente com a servidora diagnosticada, mesmo que não apresentem os sintomas, estão em quarentena e isolamento domiciliar.

A Prefeitura afirma que, devido a atividade exercida no É Pra Já, os funcionários adotavam, em tempo integral, todas as recomendações como uso de máscaras e protocolos de higienização de mãos, além do local de atendimento à população.

As atividades de atendimento também já haviam sido reduzidas e só eram realizados por agendamento.