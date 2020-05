Após a higienização e a testagem de todos os servidores, o É Pra Já de Araguaína reabre as portas nesta sexta-feira, 15. A unidade estava fechada desde a segunda-feira, 11, quando uma servidora havia sido diagnosticada com Covid-19. Conforme a Secretaria da Administração (Secad), 42 servidores da unidade testaram negativo para a doença. O restante dos servidores da unidade deve ser testado ainda esta semana.

Os serviços voltam, entretanto, somente ocorrem a partir de agendamento prévio da população para evitar aglomerações no local. Os espaços da unidade foram demarcados para que o distanciamento social seja obrigatório e cumprido, também está disponível para servidores e usuários do serviço álcool em gel. O uso da máscara também é obrigatório na cidade, de acordo com decretos estadual e municipal.