O ano de 2023 está chegando ao fim, mas para quem busca uma vaga em concurso público, ficar atento e não perder os prazos é fundamental para conquistar a tão sonhada vaga.

Um exemplo é o certame do concurso Agência de Fomento do Estado do Tocantins, com vagas para candidatos com formação em níveis médio e superior. Conforme o edital, as provas estão previstas para o dia 26 de novembro.

Unitins

Outro concurso do governo estadual que está em andamento é da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), com 132 vagas para o cargo de professor efetivo em 10 cursos de graduação da Unitins.

De acordo com o edital, a prova didática está prevista para ocorrer de 19 a 22 de novembro (Grupo I) e de 10 a 15 de dezembro (Grupo II). Quanto à comprovação dos títulos para 22 e 29 de janeiro e o resultado final para o dia 10 de março de 2024.

Comissões definidas

Para estudar a viabilidade certames do Estado, o governo do Tocantins criou comissões em algumas pastas. Além de definir a viabilidade dos certames vão analisar o provimento de vagas e cargos no quadro geral do Estado, Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Quadro geral

Na última terça-feira, a Secretaria de Estado da Administração publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) edição nº 6.444, a portaria com designação de seis servidores para comissão responsável pela análise de viabilidade do concurso público com vagas para o quadro geral do estado.

De acordo com a portaria, assinada pelo chefe da pasta, Paulo César Benfica Filho, a comissão será presidida por Maria Luíza Gomes de Aguiar e contará com mais cinco integrantes: Zenóbio Cruz da Silva Arruda Junior, Jose Wellyngton Noronha Aguiar, Marcos Rezende Machado, Luis Sergio Simao e Anderson de Souza Bezerra.

A comissão tem prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. O ato autoriza a comissão a “convocar a qualquer tempo, técnicos de quaisquer áreas de qualquer Órgãos e Entidades do Poder Executivo, para análise e emissão de pareceres técnicos quando necessário nos procedimentos administrativos pertinentes aos trabalhos da Comissão”.

Adapec

Na quarta-feira, 1, o governo publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), a portaria conjunta estabelecida do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Administração (Secad) e a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) nº 7/2023, instituiu a comissão responsável pela análise de provimento de vagas e cargos para o concurso público do quadro de profissionais da defesa agropecuária do Estado.

A comissão é composta pelos servidores da Secad: Maria Luiza Gomes de Aguiar, Zenóbio Cruz da Silva Arruda Júnior, José Wellyngton Noronha Aguiar e Marcos Rezende Machado, e da Adapec: Claudia Costa e Souza Martins e Adelciane de Castro Rodrigues.

Naturatins

O governo também publicou no DOE, a Portaria Conjunta Secad/Naturatins Nº 6/202 que instituiu a comissão organizadora do concurso para provimento dos cargos, carreiras e remuneração do quadro de profissionais de análise, inspeção e fiscalização ambiental no Instituto Natureza do Tocantins.

Segurança e saúde

Em meio às comemorações do dia do servidor, no dia 27 de outubro, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou a realização de concursos na área da segurança pública e da saúde.

Durante sua fala em vídeo com mensagem de parabenização pelo Dia do Servidor Público, o gestor afirmou que “agora em 2024 faremos o concurso da segurança pública, da Polícia Militar novamente e faremos também o concurso da saúde”.

Assembleia

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) deve ser lançado até o próximo dia 15. A previsão é que as inscrições ocorram de dezembro de 2023 janeiro de 2024. Já as provas, devem ser aplicadas até o final de fevereiro de 2024 para 107 vagas em disputa.

Prefeitura de Palmas segue sem datas

O concurso da prefeitura de Palmas para o Quadro Geral, da Saúde e da Educação é um dos mais aguardados pelos tocantinenses.

Em fevereiro deste ano, o município montou uma Comissão Especial para organizar os concursos públicos do quadro geral, da educação e da saúde. Em outubro, a prefeitura informou que a banca será UFT.

No quadro geral serão 324 vagas de nível superior e 345 de nível médio. Na saúde, .914 vagas.

Em nota, ontem o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) informou que negocia custos e cronograma com a UFT para o quadro geral. Depois, passará pela análise interna do Comitê Gestor, da Procuradoria Geral e Controle Interno antes do anúncio de edital.

Em relação ao concurso da Educação,osprocessos serão iniciados após aprovação do novo PCCR em trâmite na Câmara. Ressaltou também que o novo certame será enquadrado no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, assim que aprovado pelo Legislativo.